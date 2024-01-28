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台北喜來登 推龍年餐飲住宿優惠

  • 工商時報 吳雅如
●台北喜來登大飯店1月25日至2月29日推出「龍喜慢遊」新春住宿專案。圖／台北喜來登大飯店提供
●台北喜來登大飯店1月25日至2月29日推出「龍喜慢遊」新春住宿專案。圖／台北喜來登大飯店提供

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台北喜來登推出一系列龍年餐飲住宿優惠搶客，館內「十二廚」自助餐廳1月25日至2月29日於下午茶時段餐檯加菜「松葉蟹腳吃到飽」大嗑鮮蟹最過癮；逛年貨、看花燈感受台北城的熱鬧年味，3月3日前預訂「龍喜慢遊」一泊二食每晚6,666元起品嘗精緻美味的「錦繡龍祥年饌組」與延遲退房禮遇，喜氣滿盈迎新年；年菜預購倒數衝刺，台北喜來登強打組合年菜「鴻運泰牛雙味組」精選SUKHOTHAI八道泰式年菜組搭配安東廳重磅30天乾式熟成帶骨肋眼24oz，組合優惠價11,999元、現省2,769元；人氣熱門組合「鮑魚一品雞＋蟹粉獅子頭」組合優惠11,880元、現省4,000元；1月31日前預付再加碼享早鳥9折優惠，吃喝玩樂一起熱鬧迎龍年。

台北喜來登「龍喜慢遊」新春住宿專案每晚最低6,666元起，位於捷運善導寺站的便捷位置搭乘大眾交通工具即可輕鬆抵達各個年味景點，不論是琳瑯滿目南北乾貨的「迪化街商圈」、以龍躍光城為主題的西門町「2024台北燈節」、或是3000坪繽紛多彩的浪漫花海的「古亭河濱公園花季」，都能為新春留下滿滿回憶。

入住專案可將米其林大廚設計的雙人「錦繡龍祥年饌組」帶回家，添入膠原蛋白豐富、爽滑厚實的花膠，以細火慢燉的柚香花膠燉土雞盅，甘潤清新的柚香縈繞唇齒；以絕佳火候鎖住肉汁，將油花豐富的伊比利梅花豬厚切呈現，感受鮮嫩多汁口感與肉質的細膩紋理，濃郁臘味香氣四溢，臘腸的鹹潤與酒香與米糕完美融合。「龍喜慢遊」新春住宿專案每日限量開放預訂。

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