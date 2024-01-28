多方節奏不協調 短線見好便收

上周台股繼續回神，一度站上18,029點的位置，雖然最終失守，不過此種彈升現象已值得肯定。此盤勢也呼應年卦的期待，那就是就整年走勢來說，第一季的高點依舊值得期待。【水火既濟卦】的周卦果然是水乳交融的好卦，而卦象中的樂觀氣氛，指數表現也如卦象預測。這就是陶文全心投入此種占卜的原因，因為瞬息萬變的投資市場都有機會占卜一二，那麼有脈絡可循的人生更是不在話下了。

時序進入元月的最一周，也是最後三個交易日。由於還沒有進入立春，因此整體節氣時序依舊在癸卯兔年的臘月位置，對癸卯年的【山天大畜】年卦而言，處於收成的位置，因此目前的亮麗表現鼓勵就好，千萬不可因而迷失了該有的理智。整體而言，市場的樂觀值得肯定，而強勁的反彈也值得順勢運作，不過階段性獲利的動作卻不可有所偏廢。再過幾天（2月4日）就會進入甲辰龍年的範疇，屆時空方的氣勢容易在【澤雷隨】年卦上獲得啟動，宜謹慎面對持股過年這檔事。

【雷水解】是元月台股投資求財卦象。這一卦說的是解脫，氣勢如脫韁之馬，對事務的執行而言，這是好卦。不過卦象的氣數排列並不理想，加上多空架構不利多方，因此謹慎面對過年後的市場，而過年前的操作模式以逢高調節為先。

【天火同人】是本周台股投資求財卦象，說的是同心協力，對事務執行是吉利的。不過投資求財就不是如此了。【天火同人】向來就具「與人分金」的意含，即「劫財卦」，因此占得此卦的投資市場需要更多的策略。就卦象中的多空架構觀察，多方氣勢是明顯的，不過節奏凌亂因此難成大器，然空方也占不到便宜。就卦象而言，是個短線見好便收，氣勢值得參考的一周。