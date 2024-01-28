封關前萬八情怯 達人換股再戰

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台股逐洞賽個人賽

台股上周在護國神山台積電（2330）帶頭領漲及外資認錯回補，一度攻上萬八，本周進入農曆封關倒數六個交易日，法人預估量能將持續萎縮，市場持續調節，大戶、丙種資金皆有獲利退場的賣壓，將在萬八附近盤整，並留意美國聯準會（Fed）的利率決議，建議布局相關內需題材股，包括具備旺季與避險屬性，或有資金避風港的受惠類股。

上周大盤在權值電子股帶動下，周漲1.77％，周線連收二紅，持續站在所有短期均線之上，法人指出，由於台股投資環境依然健全，加上美股續創高，市場趨勢無變，本周因封關將近、指數高點預期仍使台股量縮，市場處於觀望態度，建議投資人觀察美股超級財報周效應，包括1月31日起由超微、微軟、Google、AMD、高通、波音、蘋果與亞馬遜等重量級科技股接棒公布財報與展望，將決定2024年元月行情能否再創歷史新高，台股部分建議布局題材利多的旺季、IP、IC設計類股。

本周逐洞賽選股部分，豐銀投顧分析師龔鴻彬全面更換持股，看好受惠於春節年假，直播平台需求增加，選入浪凡資金比重配置4成5，另看旺AI自動光學檢測需求，選晶彩科配4成資金，其餘再選入奇偶、大魯閣、海華。

鼎燁投顧分析師黃勇文本周則選入布局IP市場，股價進入軋空行情的神盾配置22.6％，看好金麗科將推出64位元處理器，為營運添加動能升溫配置21％，其餘再選巨有科技、浪凡及M31。

顧德投顧分析師趙彭博在封關前則青睞浪凡，看好股價站上月、季線，加上外資持續買進，後市仍有上漲空間重壓近5成最多，再選入完成新廠布局，站上所有均線的泰金寶-DR，其餘選晶彩科、昱捷及安力-KY。

摩爾投顧分析師林漢偉本周則看好迎接最長寒假到來選入浪凡資金配置2成5最高，再選入CIS影像模組傳漲價潮受惠的尚立，其餘再選進巨有科技、歐買尬及宏致。

上周雖量縮觀望態度濃厚，但四位達人仍能繳出連續兩周優於大盤的報酬率，協助投資人布局獲利，持續扮演關鍵角色，本輪逐洞賽也將進入白熱化階段，第八洞冠軍由龔鴻彬繳出12.71％的報酬奪冠，黃勇文則以10.45％居第二，趙彭博及林漢偉則分居三、四名；其中龔鴻彬及黃勇文都選入低價股律勝周報酬32.28％，成為領先關鍵。

總計前八洞中，龔鴻彬奪下六洞冠軍，以總報酬94.29％暫居首位，趙彭博則以71.57％暫排第二緊追，黃勇文及林漢偉則分居三、四名。