浪凡直播平台助攻、晶彩科出貨持續放量 業績熱

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龔鴻彬上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

上周由台積電（2330）帶動大盤，時隔一年半再次站上萬八大關，整體AI族群再次風起雲湧，確立AI相關類股為今年的投資主軸，豐銀投顧分析師龔鴻彬認為，台股在封關前資金較為保守，除AI類股活絡，盤面聚焦在面板族群，主打報價見底加上會持續成長的題材，如IC設計、軸承類股，情況預計會延續到本周。本周選擇的投資組合前兩大為浪凡（6165）、晶彩科（3535），再選入奇偶（3356）、大魯閣（1432）與海華（3694）。

本周進入農曆封關倒數六個交易日，預估量能會持續萎縮，且市場會持續有調節賣壓，不用太過緊張，整體投資環境依然健康，加上美股續再創高，趨勢無變；本周可持續布局今年會續漲的IP族群、軸承類股、IC設計類股，但應以低接操作，切勿追價；另年後開盤的最大題材就是MWC世界行動通訊大會，會聚焦在Wifi 7及5G相關發展，投資人可以持續關注相關類股。

選股部分，本周布局浪凡網路科技，由於受惠即將到來的年節效應，旗下直播平台需求增加，帶動營收持續增溫；光電大廠晶彩科AI／AOI設備，今年出貨持續放量且有效提升毛利進而帶動獲利增加。

另選入安控大廠奇偶，切入AI監控領域，影像處理辨識需求持續增溫；運動休閒股大魯閣迎來年假，旗下運動親子事業處及商場事業皆預期成長，帶動營收高峰；無線通訊模組廠海華則切入AI PIN藍牙模組，且搶進充電樁市場，擴大至攝影機模組及PLC模組，雙題材預期帶動營收持續看好。