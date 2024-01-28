神盾布局IP商機、金麗科將推新處理器 後市俏

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黃勇文上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

上周台股加權指數上漲314點，一度站上萬八關卡，鼎燁投顧分析師黃勇文指出，加權指數突破了前高17,956點後，終於攻到萬八，與上次間隔了702天，台積電市值也暴增4,200億元，由於輝達（NVIDIA）和超微（AMD）均創下新高，雖有一定的壓力，但只要外資沒有大幅賣超，有利維持整體台股往上的趨勢，本周投資組合前兩大為神盾（6462）、金麗科（3228），再選入巨有科技（8227）、浪凡（6165）、M31（6643）。

本周投資比重最高為神盾的22.6％，看好其布局IP（矽智財）市場，近期股價進入軋空行情。其次是金麗科，比例為21％，金麗科將推出64位元處理器，為營運動能加溫。

選入巨有科技是因為台積電營收創高，讓市場動能持續成長。浪凡股價由低檔往上發展，有機會持續翻轉向上。M31推進先進製程IP，將進入高成長階段，挑戰營收年增20％。

近期美國科技股表現強勢，讓台積電跳空越過600元，終於讓大盤站上萬八大關。在美聯準會聲明指出，承認本波升息循環已結束，預期降息次數，由原先的二碼提升到三碼，鴿派聲明讓股市大漲，帶動新台幣持續升值，熱錢持續湧入，是推升台股往萬八的關鍵。

台股農曆年前封關倒數，讓春節開紅盤受期待，統計農曆年後第一交易日上漲率高達75％，60日上漲機率仍高達7成。AI趨勢將會貫穿2024金龍年的主軸，股價低的個股也將受到青睞，看好包含半導體、記憶體、手機及PC／NB、IC設計以及IP矽智財等族群。