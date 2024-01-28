泰金寶-DR外資持續買進、昱捷技術面擁利多 漲勢可期

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本周操盤心法

趙彭博上周投資報酬

本周投資組合

台股受到美股激勵，在護國神山台積電帶頭領漲、外資認錯連續回頭買超加持下，加權指數馬不停蹄上攻，一度站上18,000點，顧德投顧分析師趙彭博認為，多頭趨勢堅定而明確，本季下一個的目標就是18,619歷史高點，本周投資組合前兩大選入浪凡（6165）、泰金寶-DR（9105），再選晶彩科（3535）、昱捷（3232）、安力-KY（5223）。

美國1月標準全球（S&P Global）公布的數據顯示，美國1月綜合採購經理人指數（PMI）52.3，創去年6月以來新高。1月製造業PMI由前值的47.9上升至50.3，高於預期的47.6，為15個月以來高點；服務業PMI由前值的51.4上升至52.9，高於預期的51.4，創7個月新高。製造業及服務業PMI顯示美國經濟在新的一年維持穩定成長。

台股大盤全周上漲313.51點，漲幅1.77％，以17,995.03點作收。櫃買指數全周上漲4.04點，漲幅1.76％，以234.23點作收。展望後市，加權指數已來到相對高點，買點選擇不可採取突破追高，必須等到個股回檔整理、遇有效支撐時才能買進。

選股方面，在台積電往歷史高688元前進過程中，再加上輝達總裁黃仁動農曆年前來台所傳達的訊息，2024年AI的前景展望已無任何疑慮。AI個股包括洋基工程、亞翔、仁寶、營邦、力致、光寶、神準等；生技醫藥的智擎、台耀、保瑞、鑽石投資；IC設計股的神盾、M31、巨有科技都可特別關注。