尚立CIS傳漲價、巨有受惠美股財報 營運有戲

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林漢偉上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

在台積電法說會利多推動下，上周台股一度收復萬八關卡，離2022年所創的18,619點歷史新高，僅剩下600點的距離。摩爾投顧分析師林漢偉指出，台股加速補漲力道，美股科技巨頭股持續創下歷史新高，終於掀起台股比價效應，搭配中國大陸救市措施，陸港股破底翻揚，搭配美股連四天創歷史新高，本周投資組合前兩大選入浪凡（6165）、尚立（3360），再選入巨有（8227）、歐買尬（3687）、宏致（3605）。

在寒假與春節來臨前，選入最大直播平台浪凡，投資比重為25.1％，預期直播平台流量與營收將有高峰期，且股價底部出量攻擊。其次是尚立，比重為24.9％，因三星電子發出CIS感測元件漲價通知，有利相關通路商庫存利差空間，尚立代理Sony相關元件受惠。

由於LINEPAY掛牌處女秀股價直接登上千元股王，市值暴漲至600億元以上，有利第三方支付比價效應，原股王綠界科技也漲停慶祝，歐買尬母憑子貴有想像空間。

本周二起美超微、微軟、Google、AMD、高通、波音、蘋果與亞馬遜等重量級科技股接棒公布財報與展望，將決定2024年全球元月行情能否以創歷史新高收官。國內法說會則有力成、旺宏、文曄、聯發科、友達、聯電、瑞昱等接連召開，預計美股與台股財報及法說會，將對本周相關供應鏈與個股造成明顯的影響，也決定封關行情法人的心態。台股進入封關倒數，相關內需政策題材股，具備旺季與避險屬性，或有資金避風港受惠空間。