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歐買尬 受惠比價效應

歐買尬周線圖
歐買尬周線圖

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歐買尬（3687）26日以100元開盤，尾盤漲停以107.5元作收。單日漲幅7.72％。成交量放大為2,843張，為平均成交量的三倍。

歐買尬2023年推出自製AI遊戲，重返遊戲市場，近期則是積極投入金流相關事業。歐買尬的Funpoint提供遊戲玩家虛寶交易的金流服務，而另一項業務「簡訊電郵王」，2024年也將與旗下第三方支付子公司綠界科技合作，做為其服務商家的加值服務。由於LINE Pay連加網路登錄興櫃首日即成千金股並成興櫃股王，帶動歐買尬比價效應。

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