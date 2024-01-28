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瀚宇博 穩定多角發展

瀚宇博周線圖
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PCB廠瀚宇博（5469）26日帶量大漲，收盤價57元，上漲4.4％，一舉站回所有短期均線之上，KD黃金交叉向上。去年合併營收約429.76億元，年減9.88％，前三季稅後純益24.33億元、年減11.5％，每股純益4.6元。

瀚宇博近年來產品力求多角化發展，除了NB板外，公司在伺服器、網通市場也有所著墨，並往高階市場發展，包括布局AI Server。瀚宇博轉投資公司精星汽車電子營收達83％，隨著車用客戶在中國的滲透率45％，市場看好將有助推升瀚宇博公司獲利。

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