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研通 股價連拉漲停

研通周線圖
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IC設計公司研通（6229）26日股價一開盤，即跳空直奔漲停板價37.4元，股價已連拉三根漲停，漲勢凌厲。研通主要從事IC晶片系統整合服務與電路設計，應用領域包含消費性電子、PC周邊及多媒體周邊等。依IC設計業者所開發的微控制器IC（MCU），加入韌體設計開發，以提升消費性IC產品附加價值，滿足客戶需求。

就基本面來看，研通前三季合併虧損712萬元，每股虧損0.2元，但2023年12月營收1.2億元、年增30.14％、月增51.02％，營運面露出轉機。

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