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元太 營運拚季季高

元太周線圖
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外資喊加碼，電子紙供應商元太（8069）26日股價衝高，大漲8.23％作收，收盤價217元，站穩在200元大關之上，寫下去年8月以來的高點。

元太看好今年美國市場電子貨架標籤裝置潮，還有電子書閱讀器彩色化所帶動的換機潮。外資指出，由於Walmart訂單今年第二季開始裝置加速，北美大型通路裝置率可望大幅提升，美國將是2024年最大的營收成長動能，預期2022～2027年的年複合成長率為29％。

元太預期今年第一季是低點，第二季開始反彈、今年會一季比一季好。

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