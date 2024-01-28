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台玻（1802）上周在股價跌破短期底部18元之後開始反彈，在上檔賣壓減輕下緩步走堅，26日收盤18.35元，已站上五日均線之上。短期的周線趨勢也在上周反轉往上。月線及季線下滑趨勢已止跌。9日KD值曲線維持高檔交叉走高。股價雖保持上升趨勢，惟量能不足，加上19元中期頭頸線盤整許多，上下籌碼零亂，短期股價應是「易守難攻」，若能站上19元之上，多頭才有持續攻堅空間。

平板玻璃價格雖已從谷底開始攀升，惟市場需求動能仍處於偏弱。公司預期今年營運可望反轉翻身往上。