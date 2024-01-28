華南金 獲利持續上揚

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華南金（2880）2023年獲利創史上新高，達216.26億元，年增率24.98％，每股稅後純益（EPS）1.59元，主要是旗下銀行、證券及產險子公司獲利表現亮麗。今年目標是積極創新，提升服務品質，利用產品跨售、共銷，提高客戶貢獻度及黏著度，並持續深耕客戶，精進各項業務，帶動獲利持續上揚，以及華南金的排名提升。

三大法人上周土洋對作，外資賣超573張、投信買超98張、自營商買超87張，後續觀察法人的進出情形。技術線型觀察，華南金在周線上，在月線、季線下，短線轉多，26日收在21.65元。