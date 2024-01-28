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開發金 日KD黃金交叉

開發金周線圖
開發金周線圖

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開發金控（2883）去年自結全年稅後純益189.62億元，年增約15.74％，每股盈餘為1.13元。子公司凱基人壽全年稅後純益101.42億元，而凱基證券受惠於台股交易量能擴大，全年稅後獲利為72.93億元，較前一年度獲利成長約101％、凱基銀行全年稅後純益為54億元、中華開發資本全年累計稅後純益為22.20億元。

開發金26日收在12.15元，成交量達29,224張。從技術面觀察，股價站回10日線與半年線之上，帶動日KD呈黃金交叉，短線格局翻多，將持續挑戰月線壓力區。

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