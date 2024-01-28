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冠德（2520）日前傳出旗下小金雞環球購物中心2023年營收成長20％的佳績，加上手中新案去化順暢，上周氣勢如虹，買盤積極卡位，日KD黃金交叉向上，26日以39.95元收紅，超越周線及月線，月線連8紅，累計上周漲幅4.86％；三大法人買超1,857張，其中外資買超1,122張。

去年新案完工交屋量下滑，全年營收小幅衰退9.33％至195億元，2024年首季先建後售捷運宅「冠德安沐居」持續銷售及交屋約5成，接下來總銷達130億元的「冠德心天匯」預計第2季完工交屋，可望是今年業績重點。