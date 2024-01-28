檢視保障需求 邁向樂活退休

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退休是每個人都要步入的人生階段，然而，每個人對退休的想望及擔憂皆有所不同，尤其在臺灣逐漸邁入超高齡化社會，加上通膨以及老年醫療費考量，對退休生活的期望與準備也不斷在改變。

保誠人壽已經連續六年進行退休調查，持續追蹤及了解民眾對退休的想望及憂慮，2023年底公布的最新退休調查顯示，雖然逾8成有退休規劃者對於退休生活保有樂觀想像，然而經濟及健康因素的考量讓他們的期望退休金總額較前一年度大幅增加122萬，提升至近1,600萬元，且有54.2％是40歲（含）以前即開始準備，32.8％覺得自己會「延後退休」；而沒有退休打算的比例則上升至18.4％的高點。保誠人壽建議民眾，準備退休金時需要考量長期性以及穩定性，並且要善用工具提早因應。

著通膨、持續的家庭支出，以及國人平均餘命逐年增加等因素，這次調查發現，有退休計劃者（81.6％）為近三年來比例最低的；沒有退休打算（18.4％）的比例則來到一個新高點，與去年相較上升8.2％。整體來看，經濟收支面與維持身心健康為不想退休者的主要考量。本次調查發現41.1％的三明治族有退休金規劃，其平均每月投入的金額近1萬6千元，並認為「自己的儲蓄」（80％）、「投資理財收入」（58.8％）、「政府提撥的退休金」（45.2％）、以及「我的保險金」（43.8％）是最有保障的退休生活費來源。

探討有做退休金理財規劃者準備退休金的工具，主要為「股票」（71％）、「台幣或外幣活／定存」（68.7％），其次是「保險」（57.7％）。整體平均約為6.8個月檢視一次理財規劃，其中預計在50歲前退休者約5.8個月檢視一次；預計在51～60歲退休者約5.9個月檢視一次，相對較常檢視理財規劃；無退休規劃則較久者，約7.8個月才檢視一次，長期穩健理財規劃以及保障對於三明治族至關重要，保誠人壽提醒三明治族應定期檢視保障需求，讓不同人生階段的保障及資產都獲得全面防護。

富邦投信總經理林欣怡指出，股票投資不再只是高資產族群或高齡族群的專屬工具，市場需要提供年輕人中長期的理財規劃服務，喚起年輕族群及早做好退休規劃，因為時間就是年輕族群的本錢。尤其近年來不論未退休或已退休族群，使用ETF進行投資理財的比重逐年上升，退休規劃應可也將ETF基金納入考量。

因應預期退休年齡延後，為了準備退休所需工作的年期會增加，壽險業者建議民眾更應全面的檢視及規劃家庭保障，避免因發生風險致工作中斷，影響收入及退休的準備。