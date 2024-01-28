掌握股市循環 打造黃金退休計畫

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2024年全球可望在美國啟動降息循環下，迎來股市的投資契機。對於退休族群來說，股市並非只有高風險的代表，隨著投資商品不斷推出，和股市相關的投資商品也能透過資產管理業者的設計來嚴控波動風險，進而參與股市的成長。投信業者建議退休族應把握市場股市循環的脈動，來提高退休理財的投資效益，台股配息基金與股債ETF基金都是不錯的選擇。

凱基投信台股投資團隊主管施政廷表示，若形容2023年台股大盤是激情的奔牛行情，2024年台股則可能譜出慢牛走勢，股息期望不宜過高，高股息期待應介於4.5％～8.25％，回歸投資本意，能繳出總報酬成長才是投資高股息的王道。2024年台股循環週期將在擴張與趨緩間擺盪，預期成長、股價動能與低波動因子相對有較好的表現機會。在2024年的實質企業獲利會上揚，但評價難以大幅成長下，操作上需要更有耐心與應對策略。

根據「鉅亨買基金」統計，篩選具備「高息」、「成長」、「月配」三大特性的台股月配息基金總計六檔，其中可以發現，平均年化配息率可提供3％～4％的就有五檔；含息總報酬率六個月以上的績效也全數為正報酬，突顯台股月配息基金穩定的配息特性，以及長期績效的表現潛力。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，基金依配息分派的頻率，又可細分為「月配」、「季配」、「半年配」及「年配」，提醒投資人配息發放並不是越頻繁越好，應依照自身現金流需求選擇。像上班族每月固定有薪資可領，選擇年配或季配，可將更多資金滾入基金再投資。若未來想要月月領息，打造生活小確幸，則可改由月配基金支應。退休族也可選擇月配方式，為自己打造穩定現金流，作為日常生活開銷之需。