神山法說加持 台股多頭復活

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活動訊息專欄

護國神山台積電法說報喜，帶動台股一舉扭轉下跌頹勢，加權指數再度來到18,000點附近，法人指出，隨農曆年封關時間逼近，儘管市場觀望氣氛可能變得較濃，但多頭氣勢目前看來有撐，台股中長期前景不看淡，抱股過年的討論也開始熱絡。

群益金鼎證券指出，外部因素對台股影響仍不可不慎，像是美國通膨數據、美債殖利率變化，再加上美國何時啟動降息的市場心理預期等，使得市場波動度依然偏高，就算台股大漲也不可掉以輕心。好消息是，在護國神山台積電法說會後，外資重新大舉進場，帶動台股再度挑戰萬八大關，燃起多頭士氣。

隨加權指數急漲，投資人若想嚴控資金水位，不妨改以較小金額，透過認購權證布局，若多頭續強，可以保有跟上行情機會，也有放大槓桿的效果。

另一方面，投資人若對未來行情較沒有把握，也可以認售權證進行反向避險，以保護持有的現貨部位。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，近期台股靠著AI族群上演多頭戲碼，包括晶圓龍頭大廠法說報喜，加以美股創高、輝達改寫歷史新高、超微（AMD）獲外資調升目標價等，皆成為兔年封關前台股多頭的有力支持，目前市場觀察指數再度來到前高位置後的表現，是否能朝萬八挺進。

至於是否抱股過年，孫傳恕認為，近五年除了2020年爆發新冠肺炎疫情，當年春節紅盤日重挫，其他年度的紅盤日當天多以大漲作收，眼見這波全球AI族群強勢當道，有利於龍年紅盤日之後的表現，建議投資人汰弱留強，並聚焦AI相關的HPC、資料中心、CoWoS等，迎接龍年行情。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，展望後市，美國科技巨擘超級財報周將登場，台灣上市櫃公司法說會也持續召開，將成台股後續行情重要的推手，市場對農曆年封關紅包行情轉趨樂觀，指數短線有望續彈，但仍須留意美國聯準會將於月底召開的利率決策會議、地緣政治風險等變數，整體來看台股仍屬偏多格局。

外資法人認為，從資金流向來看，外資對台股持股尚未達到高峰，儘管台股評價處於相對高位，然只要國際資金啟動加碼，評價確實還有上檔空間。