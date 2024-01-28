圓山大飯店時代印記 活動開跑

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為推動飯店文化資產保存與維護，重新恢復圓山百年金龍的昔日原貌，善盡典藏文物及歷史教育的責任。圓山大飯店舉辦「尋找圓山大飯店的時代印記」歷史圖片徵集活動，邀請民眾分享及提供過去到訪圓山生活紀錄，藉由蒐羅早期各種具歷史意義與文化價值的圖片與文字資料，建立圓山珍貴影像寶庫，以做為全民共享的文化資產。即日起至2月29日止，凡投稿圖片經錄選者，將獲得圓山大飯店現金禮券3,000元，歡迎民眾踴躍參與，一同見證圓山的輝煌時代。

圓山大飯店原址最早追溯清朝同治時期（約1871年）為劍潭古寺，後歷經1901年日本時期「台灣神社」、1951年台灣大飯店、1952年圓山大飯店，及到1973年14層宮殿式建築正式落成。圓山不只是一家國家飯店，也是近代台灣重要文化地標與歷史場域，隨著時間更迭與人事物轉換，也積累超過百年的記憶；而此次徵集活動以「1901～1980圓山歷史記憶」為主題，希望透過圖片徵集及文字紀錄，尋找不同時期的圓山風華，重新感受每個重要且珍貴時刻，進而傳承圓山歷史之美。

參與徵集的民眾須提供相紙的彩色、黑白照片，或數位檔案等類型、形式、尺寸大小及數量不拘，並附上相關文字說明50至200字，數位檔案以電子郵件傳送至[email protected]，紙本則郵寄至104427台北市中山區中山北路四段一號（圓山大飯店公關部收），並請附上寄件人基本資料，且備註參加尋找「圓山大飯店的時代印記」歷史圖片徵集活動，獲選名單將於活動收件截止日後1個月擇期公布於圓山飯店官方網站。