御頂2.0轉型計畫 跨足觀光

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御頂國際(3522)日前召開法人說明會，宣布已著手規畫併購優質連鎖餐飲品牌，並跨足旅遊及飯店管理市場，打造觀光綜合平台，以餐飲、旅遊、飯店管理為營運三大支柱。除原有宴會事業將攜手知名飯店進行策略聯盟，下半年將加入新的事業體，營收可望倍增。御頂國際受到疫情嚴重影響，新團隊於去年入主後重新引進資金與人才，宣示將以碳中和為品牌概念，成為上市櫃首家達到碳中和餐飲企業。

去年御頂已完成2億現金增資和發行1.5億可轉換公司債，取得5億元現金，除改善集團財務結構、宴會場地翻新裝修外，且導入新事業及節能減碳措施。董事長宣示御頂2.0計畫正式啟動，今年旗下「塩胖手作麵包本舖」全新裝潢為碳中和新門市，呈現嶄新面貌。新事業體包含日本超高檔燒肉店、日法甜點品牌、知名韓式連鎖炸雞店等，亦陸續將落地。

御頂協同ESGNex自去年12月至3月推出來館舉辦尾牙、春酒及工商聚餐顧客，執行自願性碳中和，提供國際碳中和證書，目前已有數家上市櫃詢問與訂購聚會。

孫正強表示，今年預計將資源整合旗下品牌，將不同餐飲型態和服務延伸至飯店旅館內餐廳與宴會廳，並結合旅遊串連餐旅住宿完成一條龍服務，順利拓展市場，讓御頂走向國際舞台，相信今年可望轉虧為盈。