板橋凱撒迎新春 推住房優惠

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新春連假即將來臨，為了迎接新一年的到來，板橋凱撒大飯店特別推出了全新的新春「龍吟虎嘯」住房專案，於1月22日至2月17日期間提供，每晚僅需4,700元起。飯店不僅提供奢華的住宿體驗，更在大廳重新塑造香港街邊霓虹燈招牌的城市風情，打造濃厚的港式春節氛圍。這裡不僅是尊榮假期的理想之地，也是拍攝經典照片的絕佳場所。

飯店還特別設計一系列特有的裝置藝術，包括將「龍」、「恭喜發財」等吉祥字體以霓虹燈呈現，置入木頭框架中，營造出獨一無二的龍年氛圍。這將成為賓客們新春來訪時的熱門打卡點。此外，專案還贈送獨家限定的「龍兄虎弟」新春禮，內含飯店獨特設計的開運紅包袋及臺虎精釀9.99％長島啤酒，賓客還可尊榮地享受27樓行政酒廊的專屬禮遇，無限品味各式零食點心、咖啡或冷飲。

為了讓賓客在新春期間感受濃厚年味，板橋凱撒大飯店特別籌劃豐富多彩的春節活動，於2月10日大年初一上午9點，飯店將舉辦開春慶祝活動，其中包括氣勢磅礡的「雷霆戰鼓」鼓陣表演、儀式感十足的「祥獅獻瑞」舞獅賀年，以及由財神爺親自發放喜糖等節目，初一至初三期間，飯店也特別安排了客製春聯、畫糖及人像剪影等民俗活動，為整個春節期間增添熱鬧喧騰的氣氛。活動網址：https://reurl.cc/krqmo9。（禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康）