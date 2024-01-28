巴基斯坦和伊朗互相空襲後 9名巴國工人遭槍殺

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巴基斯坦大使和伊朗官方媒體證實，3名身份不明的槍手今天在伊朗東南部邊境地區殺害9名巴基斯坦工人。在針鋒相對的攻擊後，兩國正設法修復關係。

路透社報導，巴基斯坦駐德黑蘭大使提普（Muhammad Mudassir Tipu）在社群平台X發文稱，「我們對沙拉萬（Saravan）所發生、9名巴基斯坦人慘遭殺害的事件深感震驚。大使館將為死者家屬提供全力支持，我們也呼籲伊朗在此事上給予充分合作。」

伊朗官媒報導，警方正尋找槍擊事件後在逃的3名槍手。

俾路支省（Baluch）人權組織Haalvash在其網站上表示，罹難的巴基斯坦工人居住在他們工作的一間汽車修理廠，另有3人在攻擊中受傷。

目前尚無個人或團體聲稱應對伊朗東南部希斯坦－俾路支省（Sistan-Baluchestan）沙拉萬的槍擊事件負責。

巴基斯坦外交部發言人巴洛赫（Mumtaz Zahra Baloch）表示，「這是一起可怕、駭人的事件，我們明確表示譴責。我們正與伊朗當局保持聯繫，強調需要立即調查這起事件，並追究涉案人員的責任。」

槍擊事件發生在伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）計劃於29日訪問巴基斯坦之前。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）在聲明中強調，「伊朗和巴基斯坦不會允許敵人破壞兩國的邦誼。」

官方媒體報導，上週巴基斯坦和伊朗針對對方境內各自宣稱的武裝目標進行飛彈攻擊，兩國大使被召回後，如今正在返回崗位。

希斯坦－俾路支省的民眾不僅生活窮困，且當地因為毒品走私集團、少數民族俾路支叛亂分子及遜尼派極端分子而陷入動盪。