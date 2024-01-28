台積電一張買不起…30年教父級大咖：這49檔供應鏈股票「連外星人都該來投資」

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寬量國際1/22舉行「台灣半導體供應鏈主題投資記者會」，會中有「台灣先生」之稱的谷月涵直指：「如果你問我怎麼看台股市場，我會給你三個字：『半導體』」。 而投身於證券與投資銀行領域逾30年的寬量國際創辦人暨執行長李鴻基則分析，台灣有許多中小企業目前是台積電的供應鏈，之後可能是全世界的供應鏈，「未來10年市值可能成長10倍，不要說外國人，外星人都應該來投資」。

對於台股近日受半導體與AI族群激勵上漲，谷月涵分析，後面最大的資金力道來源就是回補的外資，「在今年1月大賣台股的外資，在上週五轉為買超，且買超金額非常多，預估買盤力量不會那麼快消失、會維持。」

外資之所以出現認錯回補的買超行情，谷月涵認為最主要就是受到台積電法說會的激勵。然而，相較起在外資圈中能見度已高的台積電，寬量國際顧問何柏杰分析，有一群護國群山在未來10年內市值有機會成長10倍，來到2,577億美元的水準，那就是台積電供應鏈。

搭上台積電成長列車 寬量國際：供應鏈未來10年市值有機會翻10倍

根據何柏杰的研究，目前台灣半導體供應鏈有4大現象值得市場關注：第一、在2019至2022年半導體產業上升循環中，台積電ROE自21%上升至40%，同期間台灣半導體供應鏈廠商的ROE中位數自13%增加至18%。第二、目前台灣半導體供應鏈廠商的外資持股比例中位數僅有7%，不到台積電 73%的10分之1。

第三、國際投資人目前持有約3430億美元的台積電，但對台灣半導體供應鏈廠商的持股僅約47億美元，約當1.4%的台積電持股，對比預估2033年台灣半導體供應鏈廠商營收佔台積電成本與資本支出達49%的水位，顯示外資對台灣半導體供應鏈的持股仍有很大的增加空間。

第四、目前外資圈有21家券商研究覆蓋台積電，對比市值小於10億美元的台灣半導體供應鏈廠商，卻鮮少有外資券商研究覆蓋，意味著國際資本市場對於台灣半導體供應鏈廠商的投資部位與了解勢必會逐步增加。

尤其，當台積電進入一個人的武林、在先進製程技術領先，李鴻基分析：「過往在3奈米之前的製程，還有很多外國公司可以陪著台積電做，但3奈米以上的先進製程，沒有外國企業可以陪著台積電一起成長，因為沒有經濟效益，所以只有台灣供應鏈可以跟著出海。」

台積電供應鏈成長故事誘人 李鴻基：不只外國人、外星人都應來投資

就因為看好台積電供應鏈將搭上先進製程的成長列車，李鴻基表示：「為了賺長期的錢，這些公司未來市值有機會成長10倍，不要說外國人，連外星人都應該來投資。」

為了讓更多外資能認識台積電供應鏈，寬量國際作為國際機構投資台灣中小型股的首選門戶，過去10年已協助超過百家台灣上市與未上市企業與國際投資人交流。寬量國際將在3月6日至3月7日舉辦寬量國際半導體日（QIC Semiconductor Corporate Day）線上論壇，協助台灣半導體供應鏈增加國際資本市場曝光度。

寬量國際所追蹤的49家台灣半導體供應鏈廠商，包含昇陽國際（8028）、中砂（1560）、瑞耘（6532）、帆宣（6196）、濾能（6823）、漢唐（2404）、聖暉（5536）、迅德興業（6292）、盟立（2464）、華景電（6788）、世禾（3551）、科嶠（4542）、京鼎（3413）、上品（4770）、日揚（6208）、長興材料（1717）、光罩（2338）、家登（3680）、家碩（6953）、意德士（7556）、弘塑（3131）、辛耘（3583）、友威科（3580）、閎康（3587）、汎銓（6830）、宜特（3289）、桓達（4549）、捷流閥業（4580）、晶彩科（3535）、博磊（3581）、鈦昇（8027）、萬潤（6187）、致茂（2360）、采鈺（6789）、精材（3374）、崇越（5434）、華立（3010）、翔名（8091）、光洋應材（1785）、永光化學（1711）、中華化學（1727）、三福化工（4755）、達興材料（5234）、勝一化工（1773）、聯華實（1229）、信紘（6667）、志聖（2467）、均華（6640）與均豪（5443）。

李鴻基指出：「團結力量大，外資可能沒有時間看1家5億美元的公司，但變一個群體加起來後，這些公司就有200多億美元的市值，10年後就2,000多億美元市值。」未來10年，寬量國際表示將持續引進國際資本市場的能量，協助台灣半導體供應鏈征戰國際，於全球產業及資本市場持續壯大。