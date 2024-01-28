勞保一次金先領48萬划算嗎？這情況「雙年金」未必穩贏 最佳解方曝光

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【旺得富理財網 王順泉】如何領勞保最有利？有民眾於45歲時離開職場，勞保年資僅12年，詢問勞保局得知，滿60歲可請領「老年一次金」；但他在98年開始繳國民年金，如今年滿65歲，國保年資與勞保年資合計超過15年，也可以請領勞保老年年金，究竟該一次領還是按月領勞保加國保雙年金呢？

勞保局表示，該民眾有2種領法：

1、請領勞保「老年一次金」，以及國保老年年金。

2、勞保與國保同時請領老年年金。

老年一次金計算方式為：平均月投保薪資x給付月數。平均月投保薪資以最高60個月平均計算，給付月數則為年資滿1年發給1個月，未滿1年者依月數按比例計算。假設平均月投保薪資4萬元、年資12年，老年一次金的金額為4x12=48萬元。

另外，該民眾國保年資14年，去年投保薪資調整為19,761元，因已領取勞保老年給付，在2023年10月1日以後僅能以B式計算，每月可領3,596元。因此，第1種領法，該民眾可一次領到48萬勞保一次金，同時每月領取國民年金3,596元。

至於第2種領法，年資12年的勞保，同樣假設4萬薪資，老年年金按A式可領到6,720元，若按B式計算，每月可領到7,440元。2式擇優每月可領7,440元。另外，再加上國保老年年金每月3,596元，每月可領取雙年金共11,036元。

第1種領法會有48萬元一次金先落袋，但少了勞保年金。若選擇第2種領法，每月多了7,440元的勞保年金，約5年半就可以追過48萬元。如果預計退休後餘命超過5年半，第2種領法的總金額會比較高；但若考量自身健康與財務需求，也可能先領一次金會更適合。