出國購物攜回「戰利品」 入境免稅額擬調高至3.5萬元

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出國買高單價精品包、手錶等，依現行規定，入境每人享免稅額新台幣2萬元，但考量額度已30多年未調整，經參考國內物價漲幅與亞鄰國家標準，財政部內部研擬調高至3.5萬元，預計近期將簽報行政院，最快可望今年上半年以前實施。

台灣人愛出國，血拼實力驚人，但不小心買太多，入境時恐怕要多付代價。根據現行「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，旅客攜帶自用及家用行李物品（管制品及菸酒除外），總值在完稅價格2萬元以下免稅，但有明顯帶貨營利行為或經常出入境且有違規紀錄者，則不適用。

實務上，民眾返國入境時，海關採抽查制檢視行李物品是否超過免稅額，且查核大多是針對有違規紀錄者，但民眾若心存僥倖、未主動申報，被查出攜回貨品價格逾2萬元，海關將依法沒入。

由於2萬元入境免稅額度是在民國78年訂定，有民眾反映30多年來物價指數升高，消費力也有所提升，因此應適當檢討免稅額度，財政部關務署為此會同賦稅署研議調整幅度，初步規劃調高至3.5萬元，近期將簽報行政院，具體調幅待拍板後正式對外公告。

據了解，調升至3.5萬元主要是參考亞洲鄰近國家的入境免稅額度，包含日本規定的20萬日圓，以及韓國規定的800美元；同時，根據主計總處資料，自78年到111年、112年間，台灣CPI（消費者物價指數）漲幅接近7成，若最終入境免稅額拍板調升至3.5萬元，調幅也與物價漲幅大致相當。

至於提高後的入境免稅額何時生效，由於關務署後續得修正「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，經預告修正通過後上路，由此推估，最快可望於今年上半年以前實施。