《台北股市》本週美股超級財報週 牽動AI產業與供應鏈的市場情緒

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【時報記者任珮云台北報導】上週台股再度強勢上攻，收盤價一度來到萬八以上，雖然週五在長假前的獲利了結賣壓影響下，指數下跌7.59點，跌幅-0.04%，收盤價17995.03點，仍僅差萬八一步之遙的距離；統計上週台股強彈1.77%、週線大漲313.51點，惟日均量降至2841.70億元。本週美股超級財報週包括超微、高通、Meta、蘋果等重量級大廠將登場，預期龍頭大廠的財報與市場展望，將左右AI產業與供應鏈的投資情緒。台股將於2月5日兔年封關，指數高檔震盪可能性高，法人估金兔年有望順利封關收紅。

三大法人動向方面，上週自營商與投信的買賣超金額明顯下滑，自營商小幅買超1.02億元，投信小幅賣超8.69億元，外資則是中止連三賣，上週轉為回補161.85億元，三大法人合計買超154.19億元。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，就企業面分析，台股不論科技或非電族群在2024年獲利年成長都將轉為正數，下半年銜接旺季及新產品上市，季增幅也開始轉正，根據保德信台股團隊預估，台股企業整體年增幅將來到18.6%，其中電子業獲利年增率有機會繳出26.83%的亮眼成績，有利於支持指數表現，而非電不含金融亦能展現10.35%的年成長。

尹乃芸進一步指出，統計2001年以來獲利年增長及季增長與指數關係，估計在評價修正後，下半年復甦可帶動基本面回升行情，指數有機會持續挑戰萬八之上高點；另外，目前經濟週期為上升循環的初期，由高通膨低成長，逐步進入通膨降溫但景氣復甦加溫的階段，景氣復甦步調雖緩慢，但庫存已臻健康水位，景氣谷底已屆，選股可朝財務體質優之個股為主。

安聯投信台股團隊表示，近期市場展現強勢多頭走勢，放眼第一季，牽動指數波動的主要還是在於市場的情緒變化；在盤面表現上，主要應該還是由重要權值股擔任撐盤要角，其他類股或主題則有望持續維持快速輪動的格局，帶動指數逐漸盤堅向上。

就基本面與題材面，安聯投信台股團隊表示，今年是成長的格局，大方向應該還是會在基本面和動能回溫下，逐步向上；以去年表現相對溫吞的半導體而言，今年應該是半導體產業復甦的一年，半導體銷售年增率去年第四季已轉正，獲利年增率逐季改善，庫存漸趨於健康水準。

在策略上，安聯投信台股團隊表示，建議抓住市場各季步調、保持逐步分批與紀律布局的大原則。譬如第一季在部分不確定因素明朗、重要法說釋出佳音、預估AI占比有望高於預期，以及美股大漲等提振下而走高，雖可能因漲多、評價面被推升而出現較多波動，但相對也提供較佳介入點。

就題材面，安聯投信台股團隊表示，投資大主軸仍環繞AI題材，包括先進製程、高速傳輸、ODM擇優布局、PCB/CCL及散熱等，IP/ASIC仍是主流，AI相關和半導體相關族群均值得伺機擇優布局