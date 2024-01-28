合歡山這路段仍結冰 限加掛雪鏈車輛通行

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受到低溫侵襲，台14甲線翠峰至大禹嶺路段，27深夜實施預警性封閉，今天（28）上午7點恢復通行，不過武嶺至松雪樓路段，因路面、路肩結冰，限加掛雪鍊車輛通行，公路局將依狀況機動調整，呼籲欲行駛台8線、台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往。

公路局中區養工分局公告，台14甲線18k～41.5k翠峰到大禹嶺路段，仍處低溫路況不明，因此27深夜實施預警性封閉，已在今天上午7點恢復通行，但31k～33k武嶺到松雪樓路段，因路面、路肩結冰，路段急彎崎嶇陡峭，限加掛雪鏈車輛通行。

另外高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段將視現況機動調整，另依2024年合歡山雪季公告事項，遇下雪、積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車，禁止進入管制路段。

中區養工分局呼籲，欲行駛台8線、台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，以利及時因應。

相關道路行車資訊可收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，亦可利用公路局省道即時路況系統（https：／／168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。