甲山林集團旺年會2／1登場 董座祝文宇今年將展現強烈企圖心

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

房地產「代銷霸主」甲山林集團，2024年旺年會即將在2月1日登場，預計在新北市新板希爾頓飯店席開66桌，犒賞員工及往來銀行、房地產業界友好們，可望是年度盛會；甲山林集團董事長、同時也是旗下股票上市公司愛山林建設董事長祝文宇，看好房市已擺脫陰霾。

今年甲山林集團旺年會的主題，為「感謝有您，厚愛相挺」，深耕房地產市場近40年的祝文宇，其實是房地產專業科班出身，擁有逢甲大學都市計畫系學士學位，後來成功進入社會新鮮人最嚮往的夢幻企業之一-台北房屋公司，之後再創辦甲山林廣告，開啟甲山林集團的企業版圖；而祝文宇的太座張瀛珠，則是祝文宇逢甲同系的「校花」學妹，在大學是位萬人迷，畢業後考上人人稱羨的華航空姐，數年後選擇和才華洋溢、身材還是瘦巴巴的祝文宇，步入人生紅毯，成為甲山林集團主掌財務、行銷和品牌的最大推手，預期美女董娘勢必是旺年會中的「嬌點」。

甲山林集團多年來一直橫跨房地產代銷、建設、娛樂、湯旅等事業；10年前從宏國建設集團手中接下上市營建股金尚昌，並更名為愛山林後，愛山林已脫胎換骨，為一代代銷霸主，2023年在「都廳大院」2期、「新竹帝寶」等暢銷案的貢獻下，全年營收達81.02億元，刷新史上最高紀錄！且年增率高達71％，全年股價也有三度攻頂，站上98元，可謂大豐收。

展望2024年，甲山林集團腳步相當積極，不論代銷案或是自建案，都可望大爆發。愛山林董事長祝文宇觀察當前房市，認為全球已近升息尾聲，通膨壓力大，房市剛性需求強勁，尤其是有產業進駐推升住房需求、或人口聚集及成長的區域，只要有需求、甲山林就去哪裏，預計今年不論自建案及代銷案，推案金額將雙雙挑戰千億規模。