指數拚站穩萬八關卡上 聚焦台積電走勢、法說會兩大因素

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上周在外資連續買超效應，推升大盤指數維持震盪攻堅走勢，周指數上揚313點及周K線連兩紅，26日收17,995.03點。本周盤勢持續拚站穩萬八關卡上，市場聚焦台積電行情及新一波法說會，後者主要是聯發科、聯電、文曄等釋出營運展望。

外資於12日現貨市場轉為買超807.97億元後，上周更連續五天買超共812.66億元，支撐指數站穩月線上走揚，25、26日指數高檔都曾突破萬八關卡，將本波段高點推升到18,029點。兩本土法人方面，投信周調節賣超43.4億元，自營商周則買超5.09億元。

26日當天三大法人合計淨買超僅1億元，其中外資買超52.7億元，投信賣超11.84億元、自營商賣超39.84億元。上周外資期貨市場也同步增持多單，從19日外資台指期未平倉空單2,613口，26日外資台指期未平倉多單4,431口。

台積電持續扮演台股領頭羊，繼19日爆量突破600元關卡強漲6.46％後，上周台積電穩步趨堅、26日收644元，周股價上揚2.88％。籌碼面，19日外資大買台積電11.29萬張，上周連續五天再買超9.02萬張，外資持續追價台積電，推升股價、指數上攻，也帶動相關半導體供應鏈買盤，因此本周首要關注台積電走勢。

其次本周法說會方面，29日有：三商餐飲；30日有中華電、旺宏、豐興、超豐、盛群、力成、長佳智能；31日有友達、亞德客-KY、聯亞、聯電、聯發科、文曄、長科*；2月1日有瑞昱；2日有世界。

另市場緊盯外資後續動向，也攸關大盤資金動能，檢視上周外資主要買超股，除台積電高居首位外，其次個股依序為：聯電（買超量7.28萬張）、中信金（6.29萬張）、友達（4.71萬張）、泰金寶-DR（3.91萬張）、英業達（3.84萬張）、群創（3.53萬張）、富邦金（2.2萬張）、華東（2.08萬張）、日月光投控（1.37萬張）。