2024智慧型手機、AI PC有戲？聯發科下周法說會見真章

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2023年手機產業沉潛，市場面臨出貨寒冬，惟去年下半年開始，陸系手機在華為與摺疊機題材帶旺下，逐漸進入上行循環，緊接著今年AI概念加速滲透終端應用，包括AI手機、AI PC、甚至AI PIN等，預料將帶來更多關注焦點。聯發科將在31日舉行法說會，預計由聯發科執行長蔡力行親自主持2024年首場對外法說，聯發科產業地位馬首是瞻，市場寄予高度期望。

有別於去年二月舉行法說，聯發科今年提早於元月底進行，法人聯想，除了因為農曆春節因素之外，聯發科管理層也樂於提早對外分享今年展望，似乎已嗅到產業復甦味道。市場法人圈普遍認為，除了財報表現之外，本次法說關注焦點，將在今年智慧型手機SoC出貨能見度，聯發科對於AI應用在手機滲透率等看法，以及AI PC等產品線，聯發科目前所掌握與相關規劃。

此外，聯發科手上握有7,000個專利，且與台積電等半導體大廠具盟友關係，本身具備包括InFO、Interposer、CoWoS等2.5D及多晶片封裝解決方案，設計、製造、封裝生態系完整且領先市場，近期AI伺服器需求大爆發，已導引CSP客戶追尋ASIC開發能量，聯發科目前ASIC接案狀況，以及產品比重是否影響毛利率變化趨勢，也將是關注焦點之一。

而聯發科2021年宣布特別現金股利政策，不計算該公司未來四年可以創造多少現金流，未來四年每年都將加發16元現金股利，四年總計支付超過1,000億元特別股利，是否會在2024年之後繼續維持相關政策，本次也有待聯發科對外說明。

聯發科30日舉行新竹竹北高鐵站前辦公大樓動土儀式，將由董事長蔡明介領軍主持，邀集行政院、經濟部、交通部等官員，共同見證聯發科在地深耕的新里程碑，當天各界人士與一級主管都將到場，緊接著31日舉行法說會，辦公大樓動工充滿為法說會提前熱身意味，估計將迎來2024年成長復甦。