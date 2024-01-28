《通網股》台灣大「玩」出新名堂 首度揮軍國際電玩展

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【時報記者王逸芯台北報導】2024台北國際電玩展於一連四天於南港展覽館登場，台灣大(3045)今年首次參展，一次展出《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》、《特戰英豪》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《符文大地傳說》5款Riot Games人氣遊戲，安排16場舞台活動。台灣大自5G開台以來，積極布局遊戲領域，就是看準遊戲市場具有爆炸性成長力道，後續也將持續發揮自家在電信領域的優勢，結合遊戲產業，為營運打造堅實的新支撐。

台灣大新媒體事業副總李芃君表示，台灣大哥大四年間攜手Riot Games舉辦超過百場電競賽事、國際賽觀賽派對與全球聯動活動，積極豐富玩家的遊戲體驗，今年也將布局新的線下實體活動，為台灣玩家帶來嶄新的面貌。過去幾年，全球遊戲產業面臨爆炸性成長，根據市場調查機構newzoo「2023年全球遊戲市場」報告，2023年全球遊戲市場市值達1840億美元，並持續成長中。台灣大自2020年起布局遊戲產業，陸續拿下《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》、《特戰英豪》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《符文大地傳說》等5款Riot Games遊戲，並積極結合電信本業長期積累近千萬用戶、通路、數據等天賦，打造線上線下的虛實整合、跨裝置遊玩與流暢的遊戲體驗，未來也將持續攜手Riot Games，為遊戲市場帶來革命性的創新，打造全方位遊戲體驗。

台灣大也於今(28)日閉幕日安排了實況主表演賽與PCS明星賽，下午一點至三點，邀請10位重量級實況主現場「龍」爭互鬥，會後更安排「靈魂畫手」遊戲，考驗繪畫實力，並將親手畫作獻給現場的幸運玩家，也會在三點半到五點由《英雄聯盟》2024年首場PCS明星賽壓軸登場，由前LMS王牌打野Karsa與天才中路Maple先展開1對1對戰，爭奪隊員選擇權，帶領BYG新生代上路Driver、DCG Taco、CFO進攻指揮官Swordart、JT Kongyue，及PSG最強下路Betty和Woody，與HPS流量密碼Shengbai和Godjj 共10位選手展開激烈對戰，現場除可一睹職業選手精采對決。