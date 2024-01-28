王蘇會後 美中安排拜登與習近平再次通話

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在中共中央外事辦主任、中國外長王毅與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在曼谷會晤之後，美國白宮美東時間27日周六表示，美中雙方正在安排美國總統拜登與中國國家主席習近平再次通話事宜，預料台海議題仍將是雙方對話焦點。

綜合外媒28日報導，1月26日至27日，王毅與蘇利文在曼谷舉行了橫跨兩日，長達十餘小時的會談。這是兩人的第八次會談，也是今年1月13日台灣總統大選結束以來，美中最高層級官員的面對面會談。

拜登與習近平去年11月在美國加州舊金山舉行「習拜會」，雙方達成保持溝通管道暢通，負責任管理雙邊競爭關係等共識。本次王毅與蘇利文會談，中國外交部官網27日稱，「雙方圍繞落實兩國元首舊金山會晤共識、妥善處理中美關係重要敏感問題進行了坦誠、實質性、富有成果的戰略溝通」。美國白宮則聲明，美中雙方承諾「繼續更多高層外交以及在戰略層面進行更高水平地協商，包括透過拜登總統與習近平主席之間的通話」。

本次曼谷會晤，針對台海議題，王毅向蘇利文表示，台灣選舉改變不了一中原則，台海和平穩定及中美關係的最大風險都是台獨，美方必須將不支持台獨承諾落實到行動上，支持中國和平統一。

蘇利文則向王毅強調，維護台灣海峽和平穩定的重要性，並表示中美兩國都需要防止競爭演變成衝突或對抗。而在稍晚的白宮簡報中，白宮官員表示，蘇利文在與王毅會晤時重申美國一中政策，反對片面改變台海現狀，不支持台獨，期盼和平解決分歧。

另外，針對美國近年頻繁在科技與貿易上對中國制裁，王毅表示，各國都關切國安，但必須正當合理，不能泛政治化和泛安全化，更不能借此遏制打壓他國的發展。但中美同意就國安與經濟之間的邊界進行進一步討論。

雙方指出，兩國領袖將保持經常性聯繫，推進中美各領域各層級交往，用好目前的戰略溝通管道以及外交、兩軍、經濟、金融、商務、氣候變化等領域一系列對話磋商機制。在地緣議題上，雙方討論了中東、烏克蘭、朝鮮半島、南海等國際和地區問題。

展望近期活動，中美將會啟動禁毒合作工作組，並在春季舉辦兩國AI政府間對話機制首次會議。知情人士表示，中美官員29日當周會在北京會面，討論打擊芬太尼流入美國議題。