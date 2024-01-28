「冷」資源催生「熱」經濟 大陸冰雪旅遊收入料逾2.4兆元

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「冷」資源催生「熱」經濟！近日，中國旅遊研究院發布了《2024中國冰雪旅遊發展報告》，報告預計2023至2024冰雪季，大陸冰雪休閒旅遊人數將超過4億人次，冰雪休閒旅遊收入將達到5500億元（人民幣，約合新台幣2.43兆元）。

大陸央視三農報導，憑藉著冰雪資源優勢和好客的態度，哈爾濱從去年入冬到現在凝聚了全球人的目光，相關旅遊數據不斷創下歷史新高。截至1月21日，哈爾濱機場今年的旅客輸送量達150.6萬人次，超過了三亞、廈門、烏魯木齊等熱門旅遊城市。

據某支付平台的線下中小商戶交易數據來看，2023年12月至今，哈爾濱線下交易金額同比增長252％，增長幅度約是全國同期水準的7.9倍。另交易數據顯示，同一時期，吉林長春線下交易金額同比增長88％，遼寧瀋陽線下交易金額同比增長59％，均超出了全國同期水準。

報導指，哈爾濱文旅消費中，交通旅遊及餐飲變化最為顯著。據某支付平台交易數據顯示，從2023年12月1日至2024年1月22日，哈爾濱交通和旅遊的交易金額漲幅為974％，餐飲行業交易金額同比增幅192％。

而在餐飲行業中，中餐和速食類的消費漲幅超過300％。除了網友們頻頻調侃的切盤的凍梨、帶勺的烤地瓜、剪開的鍋包肉等，砂鍋、烤冷面以及旋轉小火鍋也頗受遊客喜愛。此外，乾果及東北特產的營業額也顯著增長，與去年同期相比漲幅達到了189％。

與此同時，好客的哈爾濱人拿出了最大的熱情接待天南海北來的客人。據某搜尋平台數據顯示，元旦假期間，湧入哈爾濱的遊客占比最多的，是東北三省的「老鐵們」，「北京小烤鴨們」也熱衷去哈爾濱玩耍，占比排在第4位。另外，南方遊客主要來自廣東、江蘇和浙江。

另據某平台發布的《2024春節旅遊市場預測報告》顯示，龍年春節將至，哈爾濱旅遊預訂訂單同比增長超14倍，而瀋陽旅遊預訂訂單量同比增長818％。瀋陽或將成為新一輪的旅遊熱門地，主打一個「不太遠、不太冷、不太貴」的旅遊優勢，以及瀋陽文旅局的「有求必應」都吸引著遊客們。