7成學生來自弱勢家庭 蔣佳珈讓孩子用閱讀力與思辨力闖天涯

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花蓮縣化仁國中有7成學生來自弱勢家庭，教務主任蔣佳珈知道光僅僅是「快樂」無法讓孩子的後半輩子生活無憂，所以她送給了孩子「閱讀」與「思辨」兩項武功秘笈，讓他們出社會以後，走到哪裡都派得上用場。她最近被教育部選為教育家人物典範。

每天清晨時分，縣化仁國中的校車就已奔馳在東海岸的公路上。「我們的學校雖然人數不多，但是學區幅員廣大，從吉安鄉一直到東海岸臺11線，再往南25公里到蕃薯寮，都有我們的學生。」 蔣佳珈每天到校，就要關注約250個學生的學習狀態，而這些學生，有高達7成來自弱勢家庭。

化仁國中的學生有原住民、閩南、新住民、客家等，多數孩子的父母依靠打零工維生，或是從事農漁牧業的工作，因為社經背景弱勢，加上疫情的衝擊，許多父母被迫要離鄉到台北、桃園等地工作，家裡靠著年邁的阿公阿嬤隔代教養，而學生裡清寒的家庭也不少。

學校規畫了許多提升學習興趣的相關活動，並針對108課綱設計了兩門校訂課程：「閱讀米其林」與「小論文萬花筒」。有了藝術、體育與舞蹈等精彩的社團活動以後，孩子的精力得到釋放，也讓他們從中找到成就感。

蔣佳珈發現，有些孩子參加了舞蹈社，比賽得名了，開始覺得自己是個蠻厲害的角色，「他在課堂上也會開始覺得自己好像不能在那裡鬼混，在那裡發呆，也要在學習成績上做出個樣子來。」

而「閱讀米其林」增加孩子的知識見聞，透過閱讀策略，提升孩子閱讀的能力；「小論文萬花筒」則屬於探究課程，讓孩子學習找問題的核心，想出解決的辦法。孩子開始被迫去思考，要去學習做判斷，勇敢去發表自己的想法，從內而外改變自己的思維方式。

蔣佳珈在化仁國中一待就是20個年頭，她期盼透過課程上的設計與轉變，賦予孩子更多的信心與滋養，讓他們明白自己值得人疼愛，而教育也能真正發揮使命，讓孩子不用再複製弱勢的生活，能抬頭挺胸地走向未來。