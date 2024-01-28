大陸1／31公布官方製造業PMI

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大陸今年加大力度穩定經濟增長，包括中國人民銀行等多部委頻繁喊話，預告降準等措施提振市場信心，相關措施會否有望拉動正在低點的官方製造業採購經理人指數（PMI），受到市場關注。

大陸統計局1月31日周三將公布官方製造業PMI。由於大陸官方製造業PMI近期陷入低迷，2023年12月的數值報49.0，不但是連續3個月下滑、連續3個月處於低於50的收縮區間，還創下半年來新低水平，讓市場對大陸經濟復甦情況感到悲觀。

期間大陸大型企業PMI為50.0，較11月下降0.5，位於臨界點。而中、小型企業PMI分別為48.7和47.3，分別按月下降0.1和0.5，均低於50臨界點。

當時大陸統計局分析，期間製造業PMI受部分基礎原材料行業生產淡季，景氣水平有所回落，有市場需求弱、新訂單指數下降等問題，但生產指數有保持擴張、尤其是高技術製造業動能增加。

統計局表示，企業認為主要困難是海外訂單減少與內需有效需求不足，不過在接近農曆春節的時間點，市場預期基本保持穩定，企業發展信心較強。外界也由此期待，後續製造業PMI能夠回暖。

此外，監測中小企業較多的財新中國製造業PMI則呈現不同走勢，該指數2023年12月報50.8，不但較前期上升0.1，也是連續兩個月處於擴張區間，並創下4個月來新高。

1月31日將發表的還有1月份官方非製造業PMI，12月時該數值報50.4，月增0.2個百分點，高於臨界點，代表非製造業擴張有所加快。綜合PMI在12月報50.3，月減0.1，雖仍高於50臨界點，但也下滑至2023年全年最低。