最壞情況已過 土洋法人齊喊這二檔中長線股價具吸引力

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自行車族群基本面最壞情況已過，因電動自行車及高階自行車的庫存調整進度優於中低價車款，將可望率先走出谷底，目前股價報酬風險比具吸引力，外資及本土法人同步喊買自行車雙雄，其中花旗環球證券升評巨大（9921）至「買進」，推測合理股價210元，投信法人也將美利達（9914）的投資建議調升為「買進」，目標價220元。

群益投顧表示，美利達去年第四季營收46.33億元，年減56.33%、季減30.72%，營收表現偏弱主要因為自行車市場仍在庫存去化之中，且為通路銷售淡季加上舊車型出貨逐漸下降所致。

不過，高階自行車與電動自行車因庫存去化較順利，預期美利達台灣廠的稼動率在今年3月開始將逐漸提升，並在今年下半年出貨大幅成長，以因應新年度 車款的訂單需求。

群益投顧指出，電動自行車及高階自行車的庫存調整進度優於中低價車款，對歐美的出貨將回升，美利達高單價產品今年的出貨量將較去年成長超過一成，並減少外包比重提升獲利能力。此外，雖轉投資的SBC仍在促銷去化庫存，但庫存水位已較去年下降不少，今年對美利達的獲利貢獻可望回升。

群益投顧預期，隨新年度車款開始生產及進入銷售熱季，美利達自今年第二季開始營收獲利將可回升，去年第四季已是未來二年獲利的谷底，因此將美利達的投資建議調升為「買進」。

花旗環球認為，隨高階自行車展現出復甦跡象，整體自行車庫存水位第二季下旬將會降至較健康水準，中階與入門款自行車庫存第三季會接著下降。

就股價位階來看，花旗環球判斷，自行車產業2024年基本面比2023年好許多，巨大與美利達股價不太可能跌破2023年的低點，換句話說，在下檔空間有限前提下，報酬風險比具吸引力，相當適合中長線投資人介入。

至於巨大與美利達的投資選擇上，花旗環球認為，雙雄可說各具優勢，美利達主要客戶SBC獲利波動度較大，也會讓美利達獲利成績較有起伏，比較適合風險偏好度較高的投資人；相對地，巨大比較適合注重穩定成長、強大品牌形象的價值型投資人。