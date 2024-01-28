美媒爆：拜登、習近平擬今春通話 布林肯將再訪北京

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）才和中國外長王毅進行會談，美媒引述華府官員消息稱，美國總統拜登（Joe Biden）計畫和中國國家主席習近平於今年春天通話，美國務卿布林肯（Antony Blinken）今年也擬再次訪問北京，兩國同時尋求更多的高級外交，管理雙邊的競爭關係。

蘇利文和王毅27日在泰國曼谷完成了兩天12個多小時的會談。白宮說，曼谷會談是坦誠、實質性和建設性的，討論了全球和地區議題，包括俄羅斯的烏克蘭戰爭、中東、北韓、南海和緬甸；中國外交部則在聲明指，兩國將良好利用目前的戰略溝通管道，妥善處理敏感議題。

美國之音28日報導，美國政府一名高級官員表示，兩人之間的「悄然低姿態管道」，是兩國「負責任管理競爭和緊張局勢的重要方法」。該名官員還證實，布林肯今年將再次訪問北京。布林肯是去年訪問中國的首位美國內閣官員，中國的對口官員此後對美國進行了回訪。

蘇利文和王毅自從去年5月底以來，大約每隔4個月就在美國以外的地方舉行會談。他們於2023年5月在奧地利維也納會談，當年9月在馬爾他會談，今年1月在泰國曼谷會談。兩人去年10月在王毅訪問華府期間也舉行了會談。

此外，美中還將在30日至31日在北京舉行緝毒正式工作組會談，以停止加劇芬太尼危機的合成毒品和前體化學品（precursor chemicals）流入美國。美國官員認為，中國是墨西哥販毒集團合成芬太尼使用的前體化學品的主要來源；華府尋求在一些美國機場減少來自中國的前體化學品數量。

報導指，除了下周即將在北京舉行的禁毒工作組會談之外，美中還準備在春季舉行人工智慧對話。兩國今春還將舉行「軍事海事磋商協議」會談，以及國防部長和戰區指揮官之間的溝通。