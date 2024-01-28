《華盛頓郵報》：川普正準備與中國展開一場新的大規模貿易戰

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據法國廣播電台引述美國《華盛頓郵報》27日報導，美國前總統唐川普正在權衡，如果再次當選，是否對中國發動新一輪重大經濟攻擊。該報引述三位知情人士透露，川普曾與顧問私下討論過，對所有中國進口商品統一徵收60％關稅的可能性。華郵認為，這不僅肯定會激怒中國政府，也被廣泛認為有可能引發全球貿易戰。

川普公開支持取消中國最惠國待遇。根據一項分析，取消中國的貿易「最惠國待遇」（適用於幾乎所有與美國有貿易往來的國家）可能導致美國聯邦對中國進口商品徵收40％以上的關稅。

比拜登更強硬

美國兩黨經濟學家都表示，川普所有這些選擇都將對美國和全球經濟造成巨大破壞，其影響將遠超他第一任期的貿易戰。雖然川普在擔任總統期間經常稱讚習近平，並與中國簽署了2020年貿易協議，但現在，他在競選活動中一再抨擊中國政府，並承諾如果上台將採取比拜登總統更強硬的立場。

報導稱，川普決心升級與北京的貿易爭端，這反映了2024年美國大選的新經濟利害關係，因為這位前總統看起來對贏得共和黨提名越來越有信心。川普為自己的第二任期提出了一些奇思妙想--比如在美國不同地區建設「自由城市」，並配備飛行汽車，但他的主要重點是強化自己在第一任期推行的政策，比如嚴厲打擊移民、企業減稅以及對美國的貿易夥伴徵收破壞性的新關稅。

反征關稅的右翼智庫稅收基金會（Tax Foundation）高級經濟學家埃里卡-約克（Erica York）說：「2018年至2019年的貿易戰破壞性巨大，而這次將遠遠超出那一範圍，甚至難以與之相比。這有可能顛覆和分裂全球貿易，其程度是我們幾個世紀以來從未見過的。」

華郵說，川普競選團隊發言人沒有回覆置評請求。

拜登在很大程度上維持了川普作為總統在2018年對中國徵收的關稅，並對中國經濟施加了新的限制，包括對半導體和其他製造設備的新限制。

全球普稅

川普承諾要在第二任期大幅擴大關稅使用範圍。他提出對幾乎所有進口商品，即價值大約3兆美元的商品徵收「普遍基準關稅」，這將使徵收關稅的商品數量比他第一個任期增加9倍多。他還談到要推動立法，讓美國自動對所有國家徵收「對等」關稅。

無論公開還是私下，川普都把對華加征關稅作為其第一任期的一項重要成就（儘管遭到了許多共和黨官員的反對）並誓言如果再次當選，將加倍推進這一做法。

截至去年11月，中國是美國第三大貿易夥伴，僅次於墨西哥和加拿大，佔美國對外貿易總額的11.7％。

川普贏得新罕布夏州初選前，在該州發表講話時說：「我向共產中國發起了挑戰，這是歷史上任何一屆政府都沒有過的，我為我們的國庫帶來了數千億美元，而其他任何一屆總統都沒有從中國得到過哪怕一毛錢。」「沒有人嘗試過。我們兌現了數千億美元。」