領略澎湖夢幻四季 觀光旅遊業者踩線體驗冬之訪古季

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交通部觀光署澎湖國家風景區管理處行銷澎湖觀光，推出一年四季不同系列活動，帶領遊客領略澎湖夢幻四季，27、28日一連兩天邀請來自日本部落客、旅行同業貴賓參與遊程，展開「2024澎湖四季旅遊-冬之訪古季媒體同業踩線團」，深入了解澎湖獨特據點之魅力。

澎管處副處長呂玉鉛表示，擁有自然地質景觀、海洋生態資源、農漁產業及人文古蹟的澎湖，觀光資源多樣化，為打造永續旅遊度假島嶼意象，充分凸顯成為擁有永續旅遊國際度假島嶼潛力，今年推出「澎湖四季旅遊」系列活動與經典遊程，其中「冬之訪古季」率先登場，接續有「春-賞鷗季」、「夏-石滬季」、「秋-奇岩季」等，讓澎湖一年四季皆精彩。

冬-訪古季，將於2月23日由「元宵乞龜專車」率先登場，以各廟宇主題龜、擲筊體驗、專業導覽等主題為遊程特色，有「湖西＋南環線」2月23日至26日，計4梯次；「北環線」2月24日至25日；計2梯次；讓旅客可以在澎湖為新的一年祈福及歡喜渡元宵。

推薦到蘊含海洋資源水產的種苗繁殖場來趟知性之旅，還有實地體驗澎湖元宵炸棗製作，探訪秘境菓葉灰窯，及擁有人文傳統特色二崁古厝群，更特別的是新興秘境西嶼彈藥本庫參觀銅牆鐵壁與清涼彈藥庫。

另為增加元宵節之趣味性，特於2月23日至27日（元宵節前後）為期5天，在「澎湖機場旅遊服務中心」櫃檯舉辦「冬遊澎湖元宵樂」互動小遊戲領取精美小禮物活動，有「打卡送見面禮」，有「猜謎活動」，還有好玩「乞龜博杯」，只要連續擲聖筊3次，即獲得肪片龜1隻（每日限量10隻）。

此外，當地民眾憑證件至澎湖遊客中心、台灣自由行遊客憑機票或船票至澎湖機場旅遊服務中心，皆可索取集章卡乙張《每日每人限領乙張不可代領》，並於指定據點踩點集章，分為3個組別（A、B、C組），需完成每組別6個據點內其中2處，集滿3組別各2處後可至指定兌換地點，獲得「綠蠵龜公仔乙隻」及「摸彩劵乙張」，每日兌換綠蠵龜公仔數量有限，兌完為止。