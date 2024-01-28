2024台灣國際科展登場！國外參賽隊伍創新高 共630位師生

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一年一度的「台灣國際科學展覽會」(TISF)將於29日展開，合計國內外師生共計27國、630位師生、211件優勝作品進入決賽，國外參賽團隊創新高，他們將齊聚科教館，參加自1月28日起至2月2日為期一週的科學競賽。

科教館表示，今年特地將大會日程從6天延長至9天，提前辦理歡迎晚會更規畫文化之旅，要讓遠道而來的國外師生能有機會認識多樣化的台灣，適逢農曆春節即將來臨，也能感受台灣濃濃的年味。

「2024年台灣國際科學展覽會」國內作品於去年12月參加初審，共有565位學生，315件作品報名，最後甄選並進入複審學生為273位、157件作品。這次除了我國地主國外，還有26個參展國家或地區的82位學生54件優勝作品一同進入於1月30日起展開的決賽評審，角逐各項大獎。

科教館說，今年也是國外參賽數創新高的一屆，相較2023年總計增加6個國家、28為學生、16件作品參賽，顯示台灣國際科學展覽會已成為亞洲最具影響力的科學展覽會之一。

科教館表示，為提升國內在學學生觀摩學習的機會，今年特別擴大舉辦作品公開展覽，所有國內外參展學生將在2月1日上午10時至下午16時在自己的作品前親自解說參展作品研究內容及心得，對科學研究有興趣的師生們到科教館切戳科學、交流心得。