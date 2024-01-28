網傳將代理比亞廸丶奇瑞來台 裕隆回應了

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網傳大陸汽車品牌在今年即將攻占台灣市場，PTT鄉民甚至預言會「血洗市場」，傳言並點名裕隆拿下比亞廸丶奇瑞等代理，對此，裕隆28日否認表示，「近期外傳裕隆集團有代理比亞迪、奇瑞品牌之計畫，皆非事實。」

裕隆表示，集團以價值鏈開放平台及移動服務生態系為發展策略，長期透過多元品牌、多元發展為生態系注入動力。針對消費市場的需求經營、導入多元品牌，以策略合作自主研發、導入在地生產、提昇自製率、整車進口等多元方式，滿足台灣汽車及移動服務市場的多元需求，同時兼顧台灣產業的發展。