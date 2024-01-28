花蓮砸5.14億拓寬193縣道 建設處：進度超前預計明年底完工

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花蓮縣道193線新城三棧以南到七星潭約6公里路段，因路幅狹窄跟多處急彎有行車風險，地方拓寬聲浪不斷，經縣府及公路單位會勘，重新設計施作路線以符合環境差異分析要求，工程去年5月動工，目前施工進度已超前，預計明年底可完工。

縣道193線0公里至6＋052公里民有街口路段，平均路寬約6至8米，行經社區時路幅狹窄、急彎，常發生交通意外，花蓮縣府為改善地方生活圈道路系統，並將該路段作為紓解台9線車流的外環道路，1999年啟動環境評估雖獲通過，但2016年重啟環差審查卻因沿線鄰近保安林、密植林地區及公墓等問題惹議，只能暫緩工程。

由於地方不斷要求縣府拓寬道路，經建設處、行政院東部聯合服務中心、公路局等單位多次會勘，重新設計路線，包括繞過公墓地區、依環差要求西移避開防風保安林地及密植林地區、截彎取直方式改善急彎道路的危險性、路幅從30米縮小至20米寬以降低對環境影響等，獲中央核定經費，去年5月正式動土開工。

縣長徐榛蔚與縣議員邱光明關心拓寬工程進度，日前在建設處鄧子榆的陪同下前往會勘，希望道路完成拓寬後，能有效增進車流速度及安全，解決193線三棧至七星潭路段交通瓶頸問題，達成路更平、人行安、民眾滿意有感的目標。

建設處表示，此次工程投入5億1472萬元，施工項目包含新闢道路及自行車道、新增橋梁3座、軍方圍牆拆建、複層式密植林帶、新設排水箱涵、增設路燈、草溝及欄杆、植栽綠美化及補植等，其中新闢道路總寬度20米，配置為雙向兩車道各3.5米，雙向機慢車道各2.5公尺，景觀綠帶及草溝雙向各4米，目前工程實際進度超前，預計明年底完工。