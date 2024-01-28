明起回溫周四、五上看30度 氣象署：過年前還會有冷氣團報到

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寒流持續減弱，天氣轉變，中央氣象署指出，明（29）日起各地氣溫逐步回升，周四、周五整體溫度25度，中南部上看30度，但過年前預估有一股冷空氣南下，強度至少冷氣團等級，由於時間仍久，不確定性大，因此其強度及水氣多寡還有待後續觀察。

葉致均表示，今天整體氣溫與昨天相比，低溫略為回升，但西半部、東北部普遍低溫10至12度，本島最低溫桃園楊梅10.1度、新北五股及台南南化10.4度；外島地區金門8.3度、馬祖8.6度。整體氣溫與昨天相比，低溫略為回升。

氣象署預報員葉致均表示，今日仍受到冷空氣影響，加上中層水氣通過，北部、東北部地區全天約14至15度，中部17至21度、花東地區18至20度，高屏地區25至26度，留意南北溫差、中南部日夜溫差大。

葉致均說，今、明兩天因中層水氣東移，仍有降雨情況，中部地區有零星飄雨影響到明天清晨，今天一整天中部以北3000公尺以上高山有零星降雪機會，民眾注意路面可能積冰。

葉致均表示，今晚開始高壓中心逐漸出海，明日高壓東移，整體氣溫逐漸回升，北部、東部仍有局部短暫雨。周二吹東南風，東半部及北部山區有零星降雨，中南部、馬祖要留意低雲或霧，影響能見度。周五、六水氣增多，基隆北海岸、東部、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，葉致均指出，周一起溫度逐日回升，明日北部可達20度，其他地區22到25度。周四到五東南風明顯，各地溫暖整體可達25度，中南部28到30度。周六北風增強，北台灣溫度略降。

此外，葉致均表示，過年前預估會有一股冷空氣南下，強度至少可達冷氣團等級，甚至可能跟這一波寒流一樣強，因時間仍久，還要再觀察冷空氣強度及水氣多寡。