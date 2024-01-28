華南金控把世界帶進偏鄉 持續幫助南投足球發展

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華南金控於2022年首度規劃「華南勇敢足夢計畫」，幫助南投偏鄉足球發展，今年再度與南投足委會合作，持續捐贈「2024年偏鄉足球發展基金」100萬元及舉辦「華南圓夢足球營暨邀請賽」，提供南投國小學童與外界交流機會及參賽資源。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬28日出席足球營開幕式表示，華南金針對足球資源較少的偏鄉學校，除了經費支持外，也懷抱著把世界帶進偏鄉的理念，希望能幫助小朋友們提升足球實力，勇敢地追逐足球夢想。

今年，華南金持續捐贈100萬元作為南投國小足球隊申請賽事報名、交通食宿、保險、訓練器材及教練鐘點等費用補助，並在營北國中舉辦「華南圓夢足球營暨邀請賽」，邀請雙龍、乾峰、廬山及萬豐等4所國小足球隊一同參加足球營，也邀請台中地區國際足球俱樂部的「KICKSTART」及「FUTURO」與上述4所國小球員比賽，希望透過交流賽開拓小球員們的視野。

本次營隊號召國內企甲足球聯賽外籍球員擔任教練，除了第一屆營隊的教練戴明陸與班奇，本次還邀請一柳夢吾及卯力西歐參與。

戴明陸表示，我們非常喜歡華南把世界帶進偏鄉的理念，在活動過程中發現偏鄉的孩子與外國小朋友很快就玩在一起，一點也不害羞，希望透過這個活動能鼓勵他們持續、熱愛踢球，並透過踢球認識、結交更多的朋友。

去年有8所南投的國小獲得偏鄉足球發展基金的補助，其中來自信義鄉的雙龍國小在南投縣五人制足球小男組、小女組皆獲得亞軍，且代表南投前往日本參訪。

南投足委會主任委員簡峻庭表示，南投是全台足球發展最晚的縣市，許多學校更是近年才開始有足球資源的挹注，我們積極深入校園訪視，委請教練協助，很感謝華南金提供豐沛資源給予南投熱愛足球的孩子們，也期望未來能展開更多國際交流的機會。