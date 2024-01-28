全台「低調富翁」有多少？這群人揹房貸「窮到只剩房」卻被列準富人

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣有錢人竟比想像中的多？日前UBS瑞銀集團公布台灣財富金字塔淨資產排行榜，顯示淨資產在300萬至3,000萬新台幣的「準富裕層」竟佔台灣人口45%，高達960萬人，資料曝光掀起一波熱議，有人直呼只要揹一間房貸就算準有錢人；專家也分析3點為何台灣有錢人這麼多。

知名投資理財YouTuber「父母私塾–艾波」日前在YouTube影片上分享一張由UBS瑞銀集團公布的「台灣財富金字塔淨資產排行榜」圖片；資深財經記者胡采蘋也在粉絲頁「Emmy追劇時間」分享該圖。

從圖中可見，淨資產1.5億台幣的「超級富裕層」有7.1萬人、資產3千至1.5億的「富裕層」有69.3萬人、資產3百至3千萬的「準富裕層」則高達960萬人，資產30至300萬的中產階層有698萬人，最後則是資產30萬台幣以下的「小資與受撫養族群」為245萬人。

其中，有960萬台人處於「準富裕層」，是5階層中人數最多的層級，令胡采蘋不禁笑稱「這個圖表告訴我們，你走在台灣的路上，遇到的任何一個人，他有一半的機會是準富裕階層。」

針對這張金字塔圖，不少人直呼「準富裕的range也太大」，並表示3百萬與3千萬根本不是處在同一級別，「能湊的出頭期款就是準富裕層？」「其實有房的就是」等語。

若單就以圖表來看，胡采蘋針對台灣人為什麼這麼有錢進行分析，「台灣人持有非金融資產的價值，還比金融資產少很多，也就是投資理財存款的部位，比房產價值還多很多。」

「台灣人持有『非金融資產』（房產）的比例，在日、韓、新加坡、台灣四國中，是最低的，原因是台灣富裕時間長，穩定環境利於資產累積，」胡采蘋也指出，台灣有一個特點，就是富裕的時間很長，也比較穩定。

她舉例，日本在1990年代經濟泡沫破裂，韓國在1998年東亞金融風暴，人均GDP從1.3萬美元打回8000美元，但是台灣經濟沒有受到過這種毀滅性的打擊，「最嚴重的事件是2005年至2006年的現金卡風暴，最低谷的停滯期是馬政府西進時期，但這兩大事件也都不是經濟危機等級的事件。」

「這種穩定的環境是有利於資產累積的，」胡采蘋表示，台灣家庭財富能累積到第三代的非常普遍，20歲代的年輕人只要爸爸、爺爺沒有做生意賠光家產，都還是有一點家底。

針對台灣財富金字塔引發討論，知名作家顏擇雅直言，如今許多人面臨到的問題是，有不少淨資產300到3000萬的台灣人，「每天被房貸追著跑，常覺得錢不夠用，自我認知就是社畜，看到自己被歸類為『準富裕層』，覺得相當可笑。」

「別忘了這是UBS觀點，」顏擇雅強調，在瑞銀眼中，這當中有些人目前還達不到他們客戶門檻，奮鬥個幾年後卻可能是，所以乾脆統稱為「準富裕層」。她認為，不少被歸類在這一層的民眾可能會認為「我是辛苦社畜憑什麼被歸入準富裕？」

此外，顏擇雅也拋出一個疑問，「就是最頂級(1.5億以上)那個族群人數是否有被低估」，台灣雖然薪資不高，中小企業卻特別多，許多別人眼中並不起眼的小店、小攤商，都悶聲發大財數十年。她猜測，應該是台灣不少有錢人(3億台幣以上，也就是千萬美金以上)有把相當財富移到海外，就沒計入那張金字塔。

若拿掉頂級人數，「我是相信台灣真有45%有錢人的。」顏擇雅提醒，這張財富金字塔是一家跨國財富管理業者的視角，跟歐美國家比起來，「台灣人熱愛儲蓄、置產，加上稅負又低，有錢人當然就比較多。」

許多人對於被歸類為「準富裕層」較無感，最主因仍是台灣貧富差距的問題，顏擇雅認為，「若沒重分配（也就是課重稅），人民之間的貧富差距一定是越來越大的。」

文／翁申霖