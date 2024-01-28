美通膨又降溫！降息有譜？盤點13檔受惠股「不只壽險金控得利」

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【旺得富理財網 黃順德】美國最新經濟數據顯示，美國聯準會（Fed）偏好的通膨指標－核心個人消費支出指數（PCE）持續降溫，12月數據為年增2.9％，優於市場預期，在Fed於月底召開今年首場例會之前打下強心針，為降息鋪路。

野村資產團隊認為，全球債市提前反應今年Fed可能降息5至6碼，顯然過於樂觀；由於美國景氣與降息時程將牽動市場行情，降息極可能在第二季落地，加上地緣政治及美國大選等因素，都會影響降息力道及時間點。

若一旦降息，債券價格將回升，壽險業認列未實現的資產有機會子在今（2024）年隨著季降息回沖利益，以壽險為主體的國泰金（2882）、富邦金（2881）等可望受惠。

除了金融股，另有3類股可望在降息環境受惠，包括高股息殖利率股、高資本支出股、資產營建股等，值得注意的是，利率敏感度高的電子股可望再下一波降息潮中領漲。

穩定配息的高股息殖利率股包括台積電（2330）、大立光（3008）、南亞科（2408）、台塑（1301）、中華電（2412）等，及高資本支出族群也將受惠於降息取得更便宜的資金，包括台積電、南亞科、穩懋（3105）、欣興電（3037）等。

在資金便宜時，買房或投資意願會大增，資產營建股有機會趁勢大發利市，包括華固（2548）、長虹（5534）、潤泰新（9945）、興富發（2542）等。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。