葉門叛軍彈襲紅海美艦英油輪 2國空襲還顏色

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葉門叛軍組織「青年運動」先前頻頻攻擊來往紅海的商船，已引起全球憤慨，而全球最大石油貿易商之一托克集團26號也證實，集團運營的油輪在亞丁灣被一枚導彈擊中後起火，船上有載來自俄國的油品。不僅如此，葉門叛軍組織26號更首次，直接朝美國海軍一艘軍艦發射飛彈，所幸美軍及時擊落，但也凸顯紅海危機是進一步升溫。遠遠看 一艘滿載的油輪，船身起火熊熊，大火燃燒，船上人員 趕緊撲滅，英國貿易集團 所屬的油輪「馬林·羅安達號」在亞丁灣 被一枚導彈擊中後起火，印度軍艦趕緊施救來撲滅大火。

馬林羅安達油輪船長 ABHILASH RAWAT：「大家都知道我們在亞丁灣遭到導彈襲擊，由於這次導彈襲擊船隻著火了這不是小火 是大火，這是一場大火。」

這也是紅海騷亂以來最重大攻擊，而這艘 被攻擊的油輪，有載運 來自俄國的油品，不僅可能引來 莫斯科當局的關注，也引發油輪 是否會繼續行經紅海的疑慮。

馬林羅安達油輪船長 ABHILASH RAWAT：「人們知道如果一艘油輪，著火會發生什麼事一艘滿載的油輪，所以我真的很感謝印度軍艦維沙卡帕特南號，我們實際上已經失去了不會被燒毀的希望能夠撲滅這場大火，但這些人真的很堅強。」

不僅如此葉門叛軍胡塞，周五朝向在亞丁灣水域巡邏的美國驅逐艦"卡尼號"發射 一枚飛彈，所幸 導彈被美軍 及時擊落 攔截，沒有造成人員傷亡，不過這也被視為，中東數十年來 最大規模海上衝突的進一步惡化，紅海危機升溫，也讓油價飆漲，兩大原油指標布蘭特原油 ，西德州中級原油一周來，漲幅都超過6%，創下以哈戰爭爆發以來最大周線升幅，對此分析師 ，則預期，美國第4季GDP比預期強 ，加上通膨數據降溫 ，以及未平息的 地緣政治風險等因素，都將 再推升油價。（記者 綜合報導）