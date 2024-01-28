平準金新規上路 這1種標的最受衝擊！一張表整理16檔高股息ETF績效狀況

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高股息ETF多具收益平準金機制，卻產生了藉平準金衝高配息的疑慮；金管會出手限制平準金亂象，針對動用平準金訂定四大規範，未來ETF配息水準將見真章。

高股息ETF近年來人氣爆棚，但ETF宣告配息後，可能吸引投資人大批湧進，使規模膨脹，導致配息被稀釋。為了避免ETF配息因規模暴增縮水，業者以收益平準金機制因應。

＊收益平準金：為基金淨值組成的主要項目之一，也可用於配息。為的是防止基金因規模大幅擴增，導致配息縮水。

市面上16檔高息ETF中，有11檔將收益平準金納入配息來源，卻產生以平準金衝高配息的疑慮。2023年8月底，「收益平準金之亂」爆發，數檔ETF預估年化殖利率至10％以上，部分ETF的收益平準金占配息金額比率達7至8成，投資人質疑「業者藉平準金拉高配息」。金管會近期祭出緊箍咒，避免各大投信隨意動用收益平準金來衝高配息率、吸引投資人。

新規迫ETF回歸選股能力 平準金回歸穩定配息率功能

金管會公布收益平準金配息四大標準，規定ETF配息率不得高於追蹤指數；申購量逾一定比率，且有稀釋配息疑慮時，才可動用平準金。此外，平準金占配息金額的比率，不可高於帳上平準金占可分配收益比率；最後，要求股利、債息及資本利得都配完，並符合前述標準後，才可使用平準金。市場預期此規範施行後，將影響高息ETF的配息水準。

財經作家雨果對此直言「新規定是一個好方向」，如此一來，投資人能更清楚分辨ETF配高息是因選股邏輯確實可選到高息成分股，還是利用收益平準金「膨風」高配息率。他也表示，此措施一旦開始實行，許多號稱息率8％、10％的高息ETF，可能就無法再繼續穩定配這麼多股利，尤其平準金占比高的標的將首當其衝。

投信業者分析，收益平準金占資產規模比率較高的ETF，未來在進行收益分配時將受到限制；由於設有規模增長的動用原則，若動用門檻相同，預期月配ETF受到的衝擊最高。

目前掛牌的16檔高息ETF中，有13檔的追蹤指數為台灣指數公司管理發行，檢視這13檔指數去年殖利率，有10檔在8％之上，其中，群益台灣精選高息（00919）追蹤的台灣精選高息指數殖利率達19.8％、富邦特選高股息三十（00900）追蹤的特選台灣高股息三十指數殖利率14％、大華優利高填息三十（00918）追蹤的特選台灣優利高填息三十指數有12.9％。對比各ETF實際配息率，皆未高於追蹤指數、未觸「超額配息」紅線。

另一方面，除近期發行的兆豐永續高息等權（00932）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）是因送件時規範尚未完善，暫未納收益平準金外，富邦特選高股息三十、富邦台灣優質高息（00730）也都未加入平準金。

富邦特選高股息三十ETF經理人黃煜翔坦言，過去由於收益平準金在會計原則上的定義不夠明確，富邦投信在有稅基定義疑義的情況下，未將收益平準金納入可分配收益來源。在目前主管機關定出使用原則以及通則的情況下，已通盤研擬配息政策，如評估採用收益平準金能對投資人創造更高績效、對投資人有利，亦會申請將收益平準金納入可收益分配來源。

如今ETF配息將回歸自身表現，該怎麼選標的？雨果建議投資人，選成分股產業分散的商品，並挑數檔認同其選股邏輯的ETF，多檔搭配分散風險。

追求高息者宜長期持有 賠上價差可考慮轉換標的

大華優利高填息三十ETF經理人楊斯淵表示，投資人應審慎思考投資目標，若追求高息，即使去年ETF股價已上漲不少，但只要目的是長期領息，長期持有仍可符合投資目標。也提醒領息同時要看價格表現，不只追求高息，更要重視填息，若領了股息卻賠了價差，可考慮轉換投資標的。

元大投信建議，ETF最好挑同時具有「預期未來成長力」以及「基本面」二大篩選條件的標的，如此一來才能在領取豐厚股利的同時，保有一定成長動能。

黃煜翔指出，目前加權指數在相對高檔，若持有同性質ETF比重過高，不妨趁高檔調節，部分資金轉換至評價面較高的中小型股。

文／李瑞瑾