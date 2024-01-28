七都地王出爐！桃園、台中地王18連霸 這區房價漲幅近4成居六都之冠

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7都地王出爐！除新竹縣市地王寶座易主外，6大都會區地王全數衛冕成功，其中，桃園市與台中市都蟬聯18年，桃園市地王是「中正路商業區角地」、台中市地王是「新光三越中港店」。 而新北市「板信雙子星總部大樓」15連霸，台北市「101大樓」與高雄市「高雄大遠百」連續11年坐穩地王寶座，台南市地王連續7年由「新光三越中山店」拿下。

地王周邊房價是否也跟著水漲船高？根據永慶房屋根據實價登錄資料，近3年地王周邊房價漲幅確實都高於所在的行政區。其中，新竹市地王周邊房價漲38.3%為最，台中市「新光三越中港店」周邊房價漲幅僅個位數，房價相對平穩。

新竹縣地王周邊 3年房價漲幅38.3%

永慶房屋觀察近3年七都地王周邊房價，以新竹縣新地王周邊房價漲勢最高，漲幅達38.3%，房價由3字頭躍升4字頭。新竹市新地王周邊房價漲幅也逾2成，漲勢前2名都位於新竹地區，房市交易熱絡。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，蟬聯多年地王寶座的竹北市縣福段284地號（永豐銀行）已不再是地王，新任地王由遠百竹北店對面竹北市公園段482地號（全國電子）奪下，公告土地現值為每坪 96.8萬元。

新任地王鄰近喜來登飯店、享平方Shown Square、竹北遠百、竹北巨蛋等，超市賣場、金融機構及連鎖餐廳林立。交通方面，連接國道一號、國道三號都相當便捷，距離高鐵新竹站也僅10分鐘車程，可說是竹北生活機能發展最成熟的蛋黃區域，吸引不少首購或換屋族群進駐，以屋齡15~20年的中古大樓為交易主力，交易總價在1,500~2,000萬元為大宗。

新竹市地王周邊 3年房價漲幅20.2%

至於新竹市地王周邊，近3年房價漲幅20.2%，位居第2。陳金萍說明，新竹市地王由去年由原「新竹火車站前中正路與大同路口角地」，移轉至「城隍廟旁中山路角地」。

由於城隍廟商圈為老城區，因發展較早，附近商家林立，食衣住行樣樣俱全，生活機能完善，交通便捷，同時鄰近大遠百、巨城、中央市場等商圈，不僅是歷史悠久的商業中心，加上土地稀缺，地段價值性高。

另，受惠於竹科外溢效應，購屋需求強勁。又因新竹地區供給相對不足，帶動房價走揚。

台中地王周邊 3年房價漲幅僅個位數

台中地王「新光三越中港店」周邊漲幅4.5%，僅個位數，房價表現相對平穩。

陳金萍指出，「新光三越中港店」位於七期重劃區內，七期向來是台中房市領頭羊的角色，坐擁新光三越、臺中國家歌劇院、秋紅谷、臺中市政府等重大建設，完善的生活圈機能與建設動能。

再加上，台中捷運綠線與藍線交會站加持，交通便捷，豪宅與一般住宅選擇多，吸引不少中部企業主、自住、置產族群目光，房市交易穩定，房價獲支撐，但因房價屬於台中相對高檔區域，漲幅平緩，近3年房價漲幅僅個位數。

陳金萍說明，一般而言，各縣市地王周邊都是坐落於主要商圈或是新興重劃區，因活絡的商業活動、交通機能、重大建設或是行政機關所在地加持，土地價格水漲船高，而周邊房價也跟著雨露均霑，房價獲得支撐有明顯漲幅。

文／彭蕙珍