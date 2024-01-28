大家有飯吃！艋舺「刈包吉」今發750顆饅頭 下周發500個便當

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本名廖榮吉的「刈包吉」今早在艋舺公園發放750份饅頭及便當，並預告2月4日上午10點30分將在艋舺公園發放500個便當、500份雞排與1000個饅頭。長期贊助發放物資的陳姓民眾也來現場關心他的近況，更大讚廖榮吉實踐「大家有飯吃」理念。

刈包吉今早在艋舺公園發便當及雜糧饅頭，即使天氣冷颼颼，物資發放前半小時已排起長長人龍，請來4位親朋好友幫忙發放、管秩序，約半小時就全數領完。廖榮吉的朋友表示，要給他多年來善舉一個讚，考量到廖年事已高、身體不便，今主動幫忙發放物資。

廖榮吉表示，今年已是第8次發物資，但很仰賴熱心人士捐助，不足部分則由他負擔，如果捐助不多或沒有捐助，只好像今天一樣發少一點，但他開心地說，這次有陳先生捐助2萬發物資，感謝善心人士固定捐助，下周還有周小姐贊助10萬元，現場將發放500個便當、500份雞排與1000個饅頭，

陳先生則分享，從廖榮吉擺攤賣刈包的時期，就知道他，當年更在寒士宴看見街友吃流水席，廖卻在旁邊吃橘子的情景，認為他就像高雄的10元阿嬤一樣，實現「人人有功練，大家有飯吃」的理念。

陳先生說，相信錢捐助給廖能被好好利用，所以每年第1個紅包就是發給他，今天來現場雖沒有幫忙發物資，但看見廖榮吉健康、平安，心情就很好。